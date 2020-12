Questo mercoledì, in Sud Africa, è il giorno della riconciliazione, un giorno di festa.

Ma con il Covid sempre presente, tutto in tono minore, sia a causa delle preoccupazioni sanitarie che a causa delle ricadute che queste avranno a livello economico, poiché i contagi risultano in costante aumento anche in quel Paese.

In ogni caso, qualche spiraglio di luce si intravede per l'economia nazionale. Spiraglio collegato all'inizio delle vaccinazioni, a breve, da un miglioramento del rand, la moneta locale, che ha raggiunto il massimo da dieci mesi a questa parte contro il dollaro, e, sul fronte dei dati economici, grazie all'incremento registrato ad ottobre dall'indicatore composito del ciclo economico, cresciuto per il quinto mese di fila.