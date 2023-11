Imparate a preparare la Fregula sarda, una deliziosa zuppa tipica della regione sarda.

Ingredienti per 4 persone

150 g di fregula sarda

1 kg di vongole o arcel veraci

100 g di pomodorini

80 g di fagioli di rognone

80 g di zucchine (solo la parte verde esterna)

8 g di patate

40 g di cipolla bianca

40 g di peperone rosso

Mezza costa di sedano

Maggiorana, prezzemolo e olio

Vino bianco

Olio extravergine di oliva

Sale grosso

Sale fino

È necessario un colino a maglie larghe o un frullatore a immersione.

Metodo di cottura Fregula sarda e arcelle.

In questo modo si eliminano le impurità e la sabbia contenute tra i gusci. Si mettono poi in un tegame con una piccola quantità di olio, mezzo bicchiere di vino, 700 mm di acqua e qualche rametto di maggiorana. Quando sono cotti fino a quando si vede che sono tutti aperti, si scolano con un cucchiaio e si sgusciano. Filtrate il liquido di cottura attraverso un colino foderato con carta da cucina o con un batuffolo dinon grasso.

Cuocere i fagiolini in acqua bollente salata per 8 minuti e 10 secondi. Tagliare le cipolle, i peperoni e il sedano a cubetti di circa 4 mm, escludendo le radici, le foglie e i filamenti, e farli soffriggere in una padella con qualche cucchiaio di olio per 4 minuti; tagliare anche i fagiolini, le patate e la zucchina a cubetti di 4-5 mm al massimo.

Aggiungere alle verdure il succo filtrato delle vongole e cuocere fino a ridurlo di un terzo. Infine, mescolare con un frullatore a immersione alcune volte per ottenere una buona consistenza. Aggiungere le vongole sgusciate al brodo e cuocere per altri 8 minuti.

A parte, lessare la fregula in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla busta, scolarla e passarla in padella in poco olio caldo con i pomodori cotti, pelati, privati dei semi e tagliati a cubetti, il prezzemolo tritato, un pizzico di maggiorana e mezzo spicchio d'aglio. Infine, salate e servite le Fregula con la zuppa di vongole e guarnite con i gusci.

Dati per questa ricetta

Difficoltà media

Tempo di preparazione 45 min.

Tempo di riposo 3 ore