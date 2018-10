Uscito da qualche settimana, "Everybody" è un EP formato da due tracce prodotto dai dj producer italiani Jacopo Ferrari ed Enrico Trevis. La label che pubblica questo brano, così ricco di riferimento alla house e all'elettronica old school, è l'italiana Petra Beat Records, specializzata in sonorità tech house internazionali e pure nel far crescere nuovi talenti.

Le versioni del brano sono due. Accanto all'Original Mix, c'è il remix di un altro artista italiano, Luca Beat. In entrambe le versioni "Everybody" è perfetta per scatenare il dancefloor mescolando il presente ed il futuro dell'elettronica.





Jacopo Ferrari, Enrico Trevis "Everbody EP" (Petra Beat Records)

Petra Beat Records è un laboratorio musicale ed un contenitore culturale, un ponte tra nuovi talenti, artisti che si stanno affacciando adesso nel clubbing e chi invece è già piuttosto affermato. Ad ottobre 2018 Petra Beat ha pubblicato già 22 release, tutte di qualità. Lo stesso nome dell'etichetta, Petra Beat, ovvero pietra e ritmo, fa riferimento al lavoro sinergico tra più artisti.

Solo tante pietre messe insieme danno vita ad una struttura solida e fortificata. L'incastro di varie pietre è di riflesso ad un insieme di idee musicali che si fondono creando il giusto "Beat". Chi si sente in sintonia col sound della label può inviare il suo demo a demopetrabeatrecords@gmail.com.

Chi ha voglia di iniziare a conoscere l'universo musicale di Petra Beat Records può ascoltare la sua serie di Podcast su YouTube o su MixCloud.

