«Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora».

Questo è quanto stato comunicato oggi dal ministero della Salute in una nota in cui ha riportato le dichiarazioni del ministro Speranza.

Il divieto include tutti i tipi di trasporto: aereo, stradale e ferroviario dalla Serbia, Montenegro e Kosovo verso l'Italia a causa della crisi Covid.

I tre paesi sono stati aggiunti all'elenco - di quelli considerati già a rischio a causa del virus - che comprende già 13 nazioni. L'elenco aggiornato, pertanto, è quindi composto dai seguenti 16 paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.