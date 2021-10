Si è svolto stamane a Palazzo dei Leoni l’incontro tra il Dirigente della V direzione Dott. Salvo Puccio, il Presidente dell’OPT Organismo Paritetico di Messina Tano Mancuso, il Direttore della Cassa Edile di Messina ing. Guido Petraroli e i Responsabili apicali degli uffici tecnici dell’Ente per l’attuazione del protocollo d’intesa stipulato il 12 luglio 2021 per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni.

La riunione odierna acquista maggiore importanza alla luce delle ultime statistiche, che danno gli infortuni sul lavoro in forte rialzo su tutto il territorio nazionale ed anche in previsione dell’entrata in vigore del D.U.R.C. di congruità, a partire dal 1° novembre, che darà regole più stringenti nella regolazione di imprese affidatarie e subappaltatrici.

Il Dirigente degli Uffici tecnici dott. Salvo Puccio ha rimarcato l’importanza rivestente l’applicazione del protocollo d’intesa e l’attenzione, che l’Ente dà a tutte le azioni necessarie per arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, spesso strettamente collegato all’irregolarità dei rapporti lavorativi del personale operante in edilizia. Nella veste di committente di opere pubbliche, la Città Metropolitana di Messina intende dare un forte messaggio nei confronti di tutti i soggetti impegnati nel settore edile.

Tra i punti più importanti concordati con i Responsabili tecnici e con i rappresentanti degli Organismi è previsto lo scambio dati delle banche dati che vengono messe a disposizione da Opt e Cassa Edile per la verifica immediata dei controlli sulla idoneità delle imprese, e che potrà essere implementata in funzione delle richieste e delle necessità del committente.

Il protocollo di intesa è immediatamente attuativo sia per i cantieri in corso dell’Ente, che per quelli da avviare e riguarderà tutti i lavori affidati dalla Città Metropolitana di Messina.