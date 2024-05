L'Associazione di Promozione Sociale La Fenice ha annunciato con grande entusiasmo l'elezione di Domenico Amicuzi come nuovo Presidente. Una scelta che segna l'inizio di un nuovo capitolo per l'associazione, all'insegna dell'esperienza, dell'innovazione e di un impegno concreto per il territorio.

Amicuzi, figura di spicco nel panorama immobiliare, vanta una carriera costellata di successi e una profonda passione per la sostenibilità ambientale. Valori che si sposano perfettamente con la mission de La Fenice, nata a Casapulla con l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo sociale ed economico della comunità, promuovendo un futuro in cui il benessere sociale, culturale ed economico siano accessibili a tutti, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.

Un impegno per il futuro

La nomina di Amicuzi rappresenta una garanzia di continuità e innovazione per i progetti futuri de La Fenice. La sua visione lungimirante, unita alla comprovata esperienza e all'entusiasmo contagioso, sono il motore ideale per guidare l'associazione verso nuovi traguardi.

"Sono onorato di assumere la presidenza dell'Associazione La Fenice", ha dichiarato Amicuzi. "Credo fermamente nella necessità di un impegno concreto per il miglioramento del nostro territorio. La nostra comunità merita di crescere in modo sostenibile, preservando le risorse naturali e promuovendo il benessere sociale ed economico. Continuerò a lavorare con dedizione per realizzare questi obiettivi, insieme al prezioso contributo di tutti i soci".

Un punto di riferimento per la comunità

Sotto la guida di Amicuzi, L'Associazione La Fenice è pronta a consolidare il suo ruolo di catalizzatore di iniziative positive per la comunità locale. La Fenice continuerà a promuovere la sostenibilità ambientale e le questioni sociali con ancora maggiore vigore, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire a costruire un futuro migliore per tutto il territorio.

L'elezione di Domenico Amicuzi segna un nuovo inizio per La Fenice, un inizio all'insegna del cambiamento positivo e di un impegno concreto per il benessere della comunità. Un traguardo importante che riempie di orgoglio i soci tutti e apre le porte a un futuro ricco di sfide e soddisfazioni.