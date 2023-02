Nuovo massiccio attacco missilistico russo sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo venerdì, esplosioni sono state segnalate a Kiev, Kryvyi Rih, Kherson, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia, Kharkiv, Khmelnytskyi e Leopoli.

Ukrenergo, l'azienda statale che distribuisce l'energia elettrica nel Paese, ha segnalato durante la notte danni alla rete di distribuzione nelle regioni orientali, occidentali e meridionali, che hanno portato a interruzioni di corrente in alcune aree".

Negli ultimi quattro mesi la Russia ha ripetutamente colpito le infrastrutture civili ucraine e non solo quelle in prossimità della linea del fronte, lasciando milioni di persone senza elettricità, riscaldamento o acqua per giorni interi, in pieno inverno.

Le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutto il paese durante l'ora di punta mattutina e le autorità locali hanno esortato i civili stanchi a dar loro ascolto ea mettersi al riparo.

L'amministrazione comunale di Kiev ha affermato che le difese aeree funzionano mentre si sentono esplosioni nella capitale.

Il governatore di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha riferito di circa 10 esplosioni e ha affermato che la corrente è stata interrotta in alcune aree.

Infrastrutture critiche sono state colpite anche a Khmelnitskyi, nell'ovest, e nella regione di Dnipropetrovsk nell'Ucraina centrale.

Il portavoce dell'aeronautica ucrfaina, Yuriy Ihnat, ha dichiarato alla televisione ucraina che le difese aeree hanno abbattuto cinque droni e cinque missili Kaliber. Tuttavia, la Russia ha lanciato 35 missili S-300, che le difese aeree ucraine non sono state in grado di abbattere nelle regioni di Kharkiv e Zaporizhizhia.

Secondo una dichiarazione di Valerii Zaluzhnyi, il comandante in capo delle forze armate ucraine, durante l'attaco odierno due missili da crociera russi Kalibr avrebbero colpito l'oblast di Ivano-Frankivsk dopo aver sorvolato lo spazio aereo di Moldavia e Romania.