ROMA – (Ernesto Genoni) - "Dobbiamo proteggere la pesca e sostenere lo sviluppo di questa attività - ha detto il ministro Lollobrigida intervenendo al summit a Goro dove erano presenti 56 cooperative del settore e le istituzioni locali e regionali -. Dobbiamo farlo affrontando una criticità più ampia che riguarda la presenza di una specie molto invasiva che, allo stesso tempo, è un prodotto di qualità che può essere consumato dall'uomo e dà benefici per la salute. Da un lato bisogna contrastare l'eccessiva presenza e dall'altro indurre al consumo. La zona di Goro, in provincia di Ferrara è un'area diventata avanguardia per il settore della pesca, dove si registra una situazione effettivamente drammatica per i produttori di vongole a causa dell'invasione del granchio blu.”

Presenti all'assemblea del “Consorzio pescatori dell’area di Goro”, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami. Dal governo subito 3 milioni, la Regione ha chiesto lo stato d'emergenza. Tra le ipotesi ventilate nel corso della riunione la concessione di pesca a strascico protempore nelle aree colpite dal fenomeno.

"Stiamo raccogliendo - ha continuato Lollobrigida -, come abbiamo fatto sia nelle visite precedenti sia oggi qui a Goro, consigli da quelli che per noi, insieme agli agricoltori, sono i primi ambientalisti: i pescatori. Loro, infatti, giocano un ruolo strategico e fondamentale per la risorsa mare. Oltre le produzioni di vongole e di altri molluschi, il granchio blu può mettere in ginocchio il nostro ecosistema e quindi il nostro intervento deve essere mirato, utilizzando tutti gli strumenti possibili. La dichiarazione dello stato di emergenza, però, deve essere usata solo quando non si possono attuare delle procedure ordinarie. Allo stato attuale, abbiamo stanziato dei fondi e modificato alcune norme per superare le criticità, ha concluso il ministro Lollobrigida, perché quello che non possiamo permetterci è perdere tempo".