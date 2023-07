Parte il 6 luglio con l’ironia, la musica e i giochi istrionici di un animale da palco come Max Paiella - accompagnato dal Cangialosi Quartet - la tredicesima edizione di Fantastiche Visioni che, fino al 6 agosto, torna nella scenografia del parco seicentesco di Palazzo Chigi ad Ariccia con 5 appuntamenti all’insegna dell’intrattenimento intelligente.

Primo ospite, il 6 luglio alle ore 21.00 sarà il comico, cantante, imitatore, vignettista e musicista Max Paiella con il suo “Boom”, che per l’occasione condurrà il pubblico di Fantastiche Visioni in un viaggio musicale attraverso le nostre origini sociali, artistiche e persino politiche. In scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni sospese nei nostri pensieri e nel nostro cuore, Max, con dovizia di particolari, descriverà con la consueta ironia il nostro cammino musicale e sociale.

Per fare certe cose “Ci vuole orecchio” come diceva Enzo Jannacci, noi lo abbiamo sempre avuto, ora dobbiamo solo ricordarcene e ritrovarlo da qualche parte, cominciate a frugarvi nelle tasche!

Dopo la prima serata con Max Paiella, Fantastiche Visioni procederà con quattro appuntamenti per ridere delle psicopatologie e dei vizi quotidiani con estro, sarcasmo e acume: Giancarlo Giannini il 15 luglio, gli Oblivion il 22 luglio, Paola Minaccioni il 29 luglio, Giovanni Scifoni il 6 agosto.

“Da sette anni Fantastiche Visioni - rassegna di spettacoli giunta alla XIII edizione e inserita dall’amministrazione comunale nel nutrito calendario di eventi “Ariccia da Amare” 2023 - viene realizzata presso Parco Chigi, tanto da esserci ormai una gratificante identificazione tra la manifestazione e il meraviglioso contesto architettonico naturale che la accoglie: un connubio che cerchiamo ogni anno di valorizzare e incrementare grazie alla qualità dell’offerta di un programma che vada a nutrire l’immagine della Città di Ariccia come luogo di cultura, di divertimento, di aggregazione intorno ad appuntamenti di livello artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, nei quali la sapiente alchimia tra la musica e le capacità interpretative degli artisti è diventata sempre più il brand della rassegna, il filo rosso che unisce tutti gli spettacoli in cartellone. Emozioni, divertimento, e il piacere di vivere insieme delle serate estive uniche: questo il nostro traguardo, perché ad Ariccia ci siano sempre…Fantastiche Visioni” spiega il direttore artistico Giacomo Zito.



Fantastiche Visioni – XIII Edizione – con il sostegno economico del Comune di Ariccia.

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera - Ariccia.

Ingresso: € 5 (biglietto unico)

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: [email protected]

www.arteideaeventieservizi.it