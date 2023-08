Mancano meno di due settimane all'inizio del nuovo anno scolastico e non sono pochi coloro che devono dotarsi di un nuovo computer.

Cosa è possibile comprare con meno di 500 euro o, eventualmente, poco di più?

La novità di quest'anno è che sono arrivati i Mini PC, grandi meno della metà di una scatola di scarpe.

Ma sono mini solo nelle misure, perchè tratta di computer in grado di gestire giochi come Fortnite e software come Photoshop anche nelle versioni meno potenti.

Dunque, basta con il desktop collocato come un totem nel soggiorno o nella stanzetta e basta pc portatili esposti ad urti e furti.



Esistono diversi produttori di mini pc, settore in rapida crescita che sta coinvolgendo anche HP, Dell e Lenovo, ma è la MINIS FORUM di Hong Kong ad avere la palma dei prodotti più avanzati con ottime recensioni un po' da tutto il mondo, inclusi gli aspetti relativi a sostituzioni e resi.

Consegna in pochi giorni, anche meno di 48 ore.

Iniziamo con il 'piccoletto' della famiglia, largo quanto uno smartphone, il MINIS FORUM MC560 che monta un processore "AMD Ryzen 5 5625U 6" con 32 GB di Ram DDR4 e un hard disk SSD da 512 GB.

Costo? 375 euro. (link)

MINIS FORUM MC560 è appositamente pensato per videoconferenze e videolezioni, con webcam, microfono e altoparlanti incorporati di qualità. Esiste anche una versione meno potente (16 GB Ram) e più economica al prezzo di 344 euro.



Con qualcosina in più (399 euro) è possibile acquistare il MINIS FORUM HM80 che ha una CPU superiore, cioè il processore "AMD Ryzen 7 4800U". (link)

Mancano però webcam, microfono e altoparlanti incorporati.

In altre parole, è come un desktop di classe media, ma abbastanza piccolo da poterlo montare dietro il televisore.

Sempre al di sotto dei 500 euro, per chi ha maggiori esigenze di potenza, troviamo il MINIS FORUM HM90 che monta un rispettabile processore "AMD Ryzen 9 4900H" ad un costo di 479 euro (link) con 32 GB di Ram DDR4 e 512 GB di hard disk SSD.

Mancano webcam, microfono e altoparlanti incorporati, .

Leggermente sopra i 500 euro, infine, troviamo il MINIS FORUM UM773 nelle versioni Lite per 535 euro (link) e la versione personalizzata in rosa, la SE a 551 euro. (link).

Ambedue montano un moderno processore "AMD Ryzen 7 7735HS" con 32 GB di Ram DDR5, cioè più veloci delle DDR4, e un hard disk SSD da 512 GB.

Mancano webcam, microfono e altoparlanti incorporati. Il modello Lite è disponibile anche con hard disk SSD da 1 TB.

Per la gioia dei gamers, i modelli MINIS FORUM con processore AMD montano anche una scheda video integrata AMD Radeon.

Buon anno scolastico.