Anche a settembre, o forse proprio a settembre, una vacanza è quello che ci vuole per poi ripartire alla grande. Domina da sempre propone vacanze attive, perfette per rilassarsi, ma anche per godersi ogni ora al massimo, tra sport e ristoranti d'eccellenza. Si sceglie tra tante destinazioni, tra cui spiccano Zagarella, in Sicilia, e Domina Coral Bay, a Sharm sul Mar Rosso. In entrambe l'ospite si gode insieme mare splendido, la possibilità di cenare in diversi ristoranti, fare escursioni... e pure fare sport. Tra beach soccer, beach volley, palestra, nuoto (...) c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Per questo, per far conoscere il stile di vacanza attiva da vivere 12 mesi dall'anno, Domina durante l'estate 2023 ha scelto di proporre Domina Beach Soccer Tour, una serie di tornei di beach soccer di qualità assoluta organizzati con International Beach Soccer.

Gli spettatori sono stati migliaia, nelle 7 tappe italiane tra Puglia (San Cataldo, Santa Margherita di Savoia, Vieste), Abruzzo (Alba Adriatica), Lazio (Ostia), Campania (Baia Domizia) e Marche (Porto Sant'Elpidio). Tutto questo, tra l'altro, ha fatto divertire anche i tanti spettatori tv, visto che ogni partita della manifestazione è andata in onda su Sky Sport.

In campo in ogni partita della manifestazione sono andati calciatori di livello assoluto: tra gli altri citiamo almeno Nicola Legrottaglie (Juventus), Rolando Bianchi (Torino, Atalanta Angelo Di Livio (Juventus, Fiorentina Nazionale Italiana), Stefano Sorrentino (EK Atene, Palermo, Chievo) e Reginaldo (Fiorentina, Vasco De Gama).

Il gran finale di Domina Beach Soccer Tour ha poi preso vita a Sharm, presso Domina Coral Bay, dove sono andati in scena altri tornei, ben 4. La terza Domina Cup, vinta dall'Italia contro il Brasile; la prima Coral Bay Cup, vinta ai rigori dall'Egitto contro l'Italia; la prima Sharm El Sheikh Cup, vinta dal Portogallo in finale contro L'italia ed infine la prima Red Sea Cup, vinta ancora dall'Italia, ma questa volta contro la Croazia… E siccome nel beach soccer vincere non è tutto, a Sharm i giocatori delle rappresentative di beach soccer di Italia, Portogallo, Croazia ed Egitto si sono divertiti anche a sfidarsi a padel, sui campi regolamentari di Domina Coral Bay.

IBS, ovvero International Beach Soccer, il partner scelto da Domina per organizzare Domina Beach Soccer Tour, è la lega creata e gestita da Maurizio Iorio, ex attaccante di Roma, Fiorentina e Inter che si è innamorato di un sport che mette insieme mare, sabbia e pallone.

Domina Beach Soccer Tour sui social di IBS l'ha raccontato così, con grande trasporto: "70 giorni in viaggio, più di 5.000 chilometri, rimbalzando dal Mar Adriatico al Mar Tirreno. Abbiamo cinque regioni: Puglia con tre location (in Salento, Gargano e Santa Margherita di Savoia), poi Abruzzo, Lazio, Campania e Marche. Nel mezzo e in chiusura di questa avventura quattro eventi internazionali sulla sabbia rovente di Sharm El Sheikh, con esperienze indimenticabili sul Mar Rosso".

"Una volta scoperto questo sport, molto tecnico e competitivo ma anche piacevole da praticare, tra amici oppure ad alto livello, non si torna indietro", conclude ancora Maurizio Iorio. "Organizzare tornei di questo tipo è faticoso, ma regala emozioni. Mettere in campo squadre nazionali con giocatori di livello assoluto, tutti ancora in splendida forma, non è facile. Ma il calore del pubblico e i sorrisi nel dopo partita di chi prima in campo ha dato l'anima ripagano gli sforzi".