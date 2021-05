Dando attuazione alle scelte dei cittadini sull’utilizzo delle somme relative alla democrazia partecipata dell’anno 2019, l’Amministrazione comunale nei prossimi giorni procederà all’installazione di cestini porta rifiuti nel territorio cittadino: la ditta aggiudicataria alla fine dello scorso anno dell’appalto per la fornitura ha infatti finalmente consegnato la dotazione di 37 cestini multicolore, che serviranno per il conferimento della plastica, della carta e del vetro. Adesso gli operai di Palazzo dell’Aquila procederanno alla loro installazione nelle zone già individuate: Capo Milazzo, Tono, via Medici, via Umberto I e nelle piazzette delle frazioni della Piana.

“Inizieremo da questi luoghi, – ha detto il Sindaco Pippo Midili – dove non c’è alcun contenitore per i rifiuti, ma l’obiettivo è acquistare altri cestini per posizionarli sia in marina Garibaldi che nella riviera di Ponente. I cestini permettono di differenziare i piccoli rifiuti che solitamente ci si ritrova a conferire quando ci si trova in strada evitando di sporcare strade e marciapiede. Mi auguro che il loro uso avvenga in maniera corretta, senza gesti di inciviltà e che quindi si possa rendere veramente funzionali questi contenitori evitando di mortificare il decoro delle nostre strade e dei nostri marciapiedi spesso invasi da cartacce, plastica ed altro”.