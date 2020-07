Dopo il ritorno di qualche mese fa con CORIANDOLI, brano nato durante il lockdown, è già pronto il nuovo singolo delle VERTIGINI ACUSTICHE, duo romano composto da Antonio Riccioluti e Ramona Leoni, e che si forma nel marzo 2016, quando iniziano ad esibirsi nei vari locali della provincia romana. Non passa molto tempo e i due ragazzi capiscono quanto la musica, oltre che passione, è anche espressione di emozioni e di contenuti, decidono così di mettersi al lavoro con degli inediti. Il 29 Aprile 2018 pubblicano il loro primo Ep intitolato "Essenzialità D(')istanti" dal quale vengono estratti due videoclip ufficiali.

Il primo è “Condannata/rinata”, il quale gioca sulla dicotomia di uno stato d’animo, mentre il secondo è “Cane particolare”, brano che le Vertigini propongono alle varie radio, ottenendo fin da subito un grande consenso da parte del pubblico e delle critica che apprezza il loro stile appunto “essenziale” ma pregno di risvolti simbolici. “Cane particolare” è infatti una canzone il cui titolo potrebbe sviare: il cane diviene un punto di osservazione, presso cui riflettere sul comportamento umano. L’amore è metaforicamente e, nello stesso tempo, direttamente, accostato all’attesa: Amare è anche saper aspettare, capovolgendo le nostre priorità.

Si intuisce allora come una semplice immagine può diventare uno spunto per indagare l’animo umano, come anche in “Coriandoli”, dove questi vengono sparsi davanti agli occhi apatici di chi non è più capace di scorgere la bellezza delle cose. In “Coriandoli” la protagonista è una bambina i cui occhi sanno ancora meravigliarsi, diversamente dai genitori, troppo immersi negli schermi dei loro cellulari; sono occhi vividi quelli della bambina, e quella luce si riflette anche al di fuori, facendo risplendere il vero valore di ciò che abbiamo attorno a noi e di cui spesso non ci accorgiamo.

Un simile contrasto tra il mondo dell’infanzia e degli adulti è presente anche nel nuovo singolo appena rilasciato dalle Vertigini “Come i bambini in spiaggia quando costruiscono castelli di sabbia…,… il coraggio di rimettere a posto il mondo a pezzi e se il mare distrugge non perdono la speranza…”, un chiaro connubio tra il paesaggio marittimo e quello della spensieratezza dei bambini, i quali non si lasciano abbattere dalle tempeste impetuose, trovando il modo di ricostruire il loro mondo, una volta distrutto e rendendolo ancora più affascinante.

Mentre il ritmo caraibico, con sonorità tipiche del Sud America, apporta al brano una grande carica estiva, la dolcezza del timbro di RAMONA LEONI collima perfettamente con il testo, leggero e spontaneo proprio come il linguaggio di un bambino. Decisamente fuori dagli schemi del classico tormentone estivo, ma in piena linea con gli schemi vertiginosi di questo duo, tra le cui righe, possiamo leggere sempre una molteplicità di significati.