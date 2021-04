In attesa degli esiti di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, che si disputeranno giovedì e contribuiranno ulteriormente a delineare le posizioni per definire in quale competizione europea potranno accedere quelle squadre, gli incontri della 32.esima giornata hanno contribuito ad avvicinare, seppure ancora a piccoli passi l'Inter allo scudetto e a rendere, in parte, più confusa la lotta per non retrocedere.

Il pareggio dell'Inter 1-1 contro la Spezia è il secondo mezzo passo falso dei nerazzurri nella corsa allo scudetto, anche se rimangono comunque a +10 dal Milan dopo il ko interno dei rossoneri ad opera del Sassuolo che si è aggiudicato l'incontro per 1-2, facendosi agguantare dalla Juventus, che adesso ha solo un punto di distacco, che solo nel secondo tempo ha avuto ragione dell'ormai quasi condannato Parma, vincendo per 3-1.

Con sei partite da disputare, per il Crotone, sconfitto ieri in casa dalla Sampdoria, con soli 15 punti è ormai difficile sperare nella salvezza e lo stesso si può dire del Parma che di punti ne ha 20.

Invece, per il Cagliari, che in questo momento è terzultimo a 28 punti dopo la vittoria ottenuta ieri in trasferta ad Udine, c'è ancora speranza di poter lottare per non retrocedere, con ben 5 squadre davanti distanti dai 3 ai 5 punti... con 18 punti ancora da assegnare e tre possibili scontri diretti da disputare con Benevento, Genoa e Fiorentina i margini per recuperare ci sono eccome.



Crediti immagine: twitter.com/CagliariCalcio/status/1385122446387425283