Dopo gli ultimi giorni di Pompei e gli ultimi giorni di Hitler, quelli che passeranno alla storia potrebbero anche essere gli ultimi giorni di Trump. C'è da temere, infatti, che quelli dell'attuale amministrazione Usa potrebbero essere giorni che non dimenticheremo.

Quando, come adesso, la farsa (in questo caso collegata a inesistenti brogli elettorali) si protrae per così tanto tempo al vertice delle istituzioni di un Paese è sempre alto il rischio che possa finire per diventare tragedia.

Da settimane, con qualche pausa interessata solo perché funzionale alla propria propaganda, Trump giornalmente parla di prove inconfutabili che dimostrerebbero il furto da lui subito alle presidenziali del 3 novembre, dimenticandosi però di governare la nazione di cui lui è ancora presidente fino al 20 gennaio.

Il congresso, dopo settimane di trattative tra repubblicani e democratici è riuscito ad approvare un nuovo piano di supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia. Dopo quello approvato la scorsa primavera da 2,2 trilioni di dollari, quello attuale è meno della metà, 900 miliardi di dollari che dovranno supportare, con 600 dollari a persona, famiglie rimaste senza risorse da mesi e che continueranno ad esserlo anche in futuro visto che la pandemia continua a contagiare tutto il Paese.

Quindi, sono in molti a chiedersi se tali fondi potranno essere sufficienti. Ma tra quei molti non vi è Trump che del problema si era interessato solo prima delle elezioni, quando aveva indicato quelle risorse in chiave di ricatto elettorale dicendo che si sarebbe o meno opposto alla decisione del Congresso nel concederli anche in base al risultato delle presidenziali.

Per questo, nelle ultime ore, Trump ha parlato nuovamente di brogli, rilasciando dichiarazioni che è ormai inutile riportare visto che sono sempre le stesse, con un inciso sui vaccini di cui si attribuisce il merito per l'inizio delle prime somministrazioni... il tutto da lui definito un grande miracolo della sua amministrazione.

Distribution of both vaccines is going very smoothly. Amazing how many people are being vaccinated, record numbers. Our Country, and indeed the World, will soon see the great miracle of what the Trump Administration has accomplished. They said it couldn’t be done!!!