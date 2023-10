Avvio di mese pesante per le borse del vecchio continente, che cominciano tutte il mese di ottobre con cali più o meno marcati. L'indice FTSE MIB ha chiuso la prima seduta della settimana in flessione dell'1,39%. Non è andata meglio alle altre piazze europee che hanno accusato Tutte perdite attorno al punto percentuali.