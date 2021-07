Il Covid nel giro di un anno ha cambiato pelle. A certificarlo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità e direttore scientifico dell’Ics Maugeri di Pavia, intervistato dalla ‘Dire’ a margine di un convegno.

In una intervista all'agenzia Dire, il consulente del ministro della Salute, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità e direttore scientifico dell’Ics Maugeri di Pavia, Walter Ricciardi, ha lanciato un nuovo allarme sulla variante delta del SARS-CoV-2: "Rispetto alla variante originale di Wuhan è estremamente più contagiosa perché l’indice medio di riproduzione è tra 7 e 8", pertanto, "ogni soggetto infetto può contagiare in media dalle 7 alle 8 persone".

Ed in base a tale evidenza, Ricciardi ha concluso che ancora dalla pandemia non stiamo affatto uscendo! Quella che stiamo attraversando, pertanto, "è solo un’ulteriore fase, ed è molto importante essere lucidi e razionali per affrontarla. ... Tutte le volte in cui si dice in modo irrazionale e sbagliato che si esce dalla pandemia (e questo è già successo nel passato) ci si ricasca", perché "si abbassa la guardia e i virus che sono specializzati per eludere la nostra attenzione vanno a festeggiare. ... Occorre aumentare la velocità con cui vacciniamo le persone di tutte le fasce di età e approcciarsi agli ambienti pubblici in maniera saggia".

Per questo il green pass dovrebbe diventare uno strumento di "incoraggiamento alle persone a vaccinarsi o proteggersi se sono immuni, vaccinati o negativi".

Tutto questo mentre una parte della politica pretende che opporsi al vaccino anti Covid sia opportuno e dovuto, e che tale scelta non debba neppure avere conseguenze in relazione a ciò che, da parte di tali persone, sia possibile o non possibile fare... nonostante sia ormai più che noto quali siano le conseguenze "per tutti" di tale comportamento.