Portate a termine le attività di preparazione ed amalgama è iniziata l'attività congiunta dell'Esercitazione "Toro 2019": entra cosi nel vivo questa importante esercitazione che vede i militari italiani della Brigata "Pinerolo" entrare in azione.

Questa fase prevede attività di combattimento congiunte tra i militari della Brigata Pinerolo e la Brigata spagnola Aragon I. Nei giorni scorsi le due unità hanno portato a termine un'intensa attività di amalgama e di preparazione con l'obiettivo di testare l'interoperabilità dei sistemi di Comando e Controllo e le procedure attuative che verranno impiegate nell'ambito dell'assolvimento dei diversi compiti tattici, impiegando "a fuoco" tutte le piattaforme e sistemi d'arma schierati per questo fondamentale momento addestrativo.

La Brigata Pinerolo si è schierata presso l'area addestrativa "San Gregorio"di San Gregorio di Saragozza con il Posto Comando di Brigata, l'82° Reggimento Fanteria Torino e assetti del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste, l'11°Reggimento Artiglieria Terrestre "Trieste", l'11° Reggimento Genio e 232° Reggimento Trasmissioni.

"Un'occasione essenziale per accrescere il bagaglio professionale di tutti noi, e siano da stimolo per fare sempre meglio, esprimendo potenzialità peculiari della componente terrestre della Difesa uniche ed attuabili solamente dall'Esercito. Per questo motivo abbiamo il dovere di essere sempre pronti ad operare per la Difesa dell'Italia e per la sicurezza internazionale".

Così ha definito queste attività addestrative il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a premessa dell'avvio della seconda fase, rivolgendosi ai militari della Pinerolo.

Nei prossimi giorni sono previste attività di combattimento in cui secondo un approccio inter-arma, tutte le tipologie di Unità schierate verranno impiegate in maniera sinergica e combinata, consentendo a soldati italiani e spagnoli di accrescere la loro interoperabilità in ambito NATO ma anche la conoscenza reciproca di capacità ,procedure e sistemi d'arma.

La "Toro 2019" si dimostra di essere un'importante banco di prova per mettere alla prova le capacità e l'elevata professionalità dei militari della "Pinerolo".

