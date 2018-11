La musica di X Factor e quella dei festival internazionali al Pelledoca Milano: 30/11 Badass (Don Joe, Joe T Vannelli), 1/12 Marco Carpentieri

Pelledoca Milano si conferma come uno dei locali più musicali di Milano. Chi viene a divertirsi nel locale di Viale Forlanini, già a partire dalla cena (che qui può sempre essere anche alla carta, ovvero in grado di accontentare i più esigenti), più tardi si gode il meglio della musica che gira intorno. In Italia e nel mondo.

Ad esempio, venerdì 30/18 novembre qui torna Badass, il party che fa scatenare con la house di Joe T Vannelli, uno dei dj italiani più stimati nel mondo e l'hip hop di Don Joe, fondatore e produttore del Club Dogo. Quest'ultimo ha appena prodotto "La fine del mondo", l'inedito di Anastasio, uno degli artisti che partecipa ad X Factor 2018.

Al Pelledoca Milano si i continua a ballare forte, anzi molto forte anche sabato 1 dicembre 2018. Marco Carpentieri è uno dei protagonisti del clubbing italiano... e non solo. Infatti fa sempre ballare club di riferimento pure grandi festival internazionali. Ad esempio, è stato recentemente tra i protagonisti di EDC Mexico e Ultra Mexico, due eventi da migliaia e migliaia di persone e top dj internazionali come Bob Sinclar, Blasterjaxx, Max Vangeli, Moguai, Thomas Gold, Tiesto, Chuckie, EDX, Fedde le Grand, David Guetta, Feenixpawl, Kryder, Benny Benassi, Sam Feldt (...) spesso suonano la sua musica nei loro radio show e nei loro dj set.