Successo planetario per Fabio Massimo Bonini

Successo internazionale per Fabio Massimo Bonini. Noto al grande pubblico TV per aver interpretato un doppio ruolo nella gloriosa Soap opera Vivere, peraltro venduta in molti Paesi Esteri, fuori dai confini italiani Bonini si toglie le sue soddisfazioni più grandi.

Al cinema ha girato i film Backward e Uma. noltre produce il format TV The Italian Affair sul bello del Made in italy ed è un imprenditore di aceto doc da sempre , grazie al sangue romagnolo.

La sua Acetaia dell'aceto balsamico Bonini, Fiore all'occhiello dei prodotti del nostro Belpaese, è venduto e apprezzato su vasta scala. L'Acetaia è poi un vero e proprio simbolo a Modena, per la produzione, per la realtà che rappresenta prima sul territorio e poi all'estero, con un grande lavoro firmato Bonini.

La gente lo riconosce ancora per Vivere e Fabio Massimo Bonini ne è a dir poco orgoglioso.

Attualmente è tra i protagonisti della radio Soap Passioni senza fine, da anni seguitissima anche sul web, ideata e scritta da Giuseppe Cossentino.