Per la prima volta dal 1917, la Chiesa Ortodossa Ucraina ha deciso di celebrare il Natale il 25 dicembre, invece che il 7 gennaio come da tradizione.

La differenza nelle date tra ortodossi da una parte e cattolici e protestanti dall'altra è dovuta ad una differenza di calendario: i cattolici e i protestanti usano quello gregoriano, mentre per le proprie festività gli ortodossi utilizzano il calendario liturgico, indipendente da quello civile, basato sull'antico calendario giuliano. Nel primo secolo avanti Cristo l'astronomo Sosigene di Alessandria elaborò il calendario giuliano che nel 46 a.C. venne adottato come calendario ufficiale da Giulio Cesare, in qualità di pontefice massimo, cioè supremo sacerdote di Roma che aveva l'incarico, tra le altre cose, di tenere il conto ufficiale degli anni.

La decisione dell'Ucraina di celebrare il Natale il 25 dicembre è stata presa in rottura con la Chiesa Ortodossa Russa, che ha scelto di supportare in toto l'invasione del 24 febbraio 2022. Questo ha causato tensioni tra le due chiese e ha portato alla creazione di una chiesa ortodossa ucraina indipendente.





Crediti immagine: twitter.com/MargoGontar/status/1738873729134780637/photo/1