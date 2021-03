Dopo qualche leggero antipasto, comincia da mercoledì l'abbuffata di meeting delle banche centrali... iniziando peraltro subito con il piatto forte. Infatti, sarà la Federal Reserve, questo mercoledì, che si esprimerà su tassi di interesse e programma di sostegno all'economia a stelle e strisce.

Non che i meeting delle banche centrali siano eventi rari, ma a causa della pandemia, rispetto al passato non tutte le decisioni potranno essere scontate o date come previste. Per questo, l’attenzione degli investitori è più alta del solito.

È vero che il virus, tutt’altro che sconfitto, potrebbe però esserlo a breve con l’avanzare dei piani di vaccinazione accompagnati da segnali di ripresa economica, ma questo aspetto potrebbe essere "regolato" per evitare il rischio di un aumento repentino dell’inflazione.

E quella indicata in precedenza è da considerarsi solo una delle tante problematiche al vaglio delle banche centrali in questo momento che vale solo da esempio per far capire quanto siano decisive, soprattutto per chi operi nel settore finanziario, le prossime riunioni.