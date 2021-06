In questi giorni, continuiamo a tenervi aggiornati in merito agli appalti pubblici dei settori trasporti, una delle categorie più penalizzate dall'emergenza COVID-19.

Ci troviamo a Cepagatti ad esempio, il 31 Maggio era in scadenza il servizio trasporto disabili, negli ultimi anni sempre stato al centro di numerose polemiche, soprattutto per il numero ridotto di utenti trasportati (nell'ultimo periodo 1).

Il servizio in scadenza, causa COVID19, è stato prolungato di 15 giorni, a recupero dei giorni contrattuali non lavorati e soprattutto in attesa dell'esito dell'Rdo espletato tramite piattaforma telematica MePA, per un affidamento di tre mesi, dove due ditte sono state inviate a rispondere, la ditta uscente e un'altra già presente sul territorio per analoghi servizi ma in ambito scolastico.

Solo la ditta uscente ha risposto all'Rdo presente sul MePA e si è quindi aggiudicata la procedura la Ditta Edmondo Di Cesare di Collecorvino, che nel Comune di Cepagatti, espleta il servizio dal 2016.

Nei giorni scorsi, mediante affidamento diretto a Pianella e trattativa diretta su piattaforma telematica MePA a Moscufo, sempre la Ditta Edmondo Di Cesare ha ottenuto il rinnovo per analogo servizio di trasporto disabili verso strutture riabilitative convenzionate.