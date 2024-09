L’immagine della “femme fatale” viene sdoganata.

Michele & Marcos pubblicano il loro nuovo singolo “Jessica Rabbit”, disponibile sugli stores digitali dal 23 agosto 2024 e nelle radio in promozione nazionale dal 20 settembre 2024. Il sound e lo stile rispecchiano il connubio di generi che caratterizza il duo, mescolando Pop/Funky, Dance/EDM. Jessica Rabbit è simbolo di una personalità femminile, dai tratti apparentemente forti ma che, in realtà, cela le sue fragilità dietro una maschera sociale, plasmata dal cosmetico: questo diventa espediente garante della sua accettazione psicologica come donna.

L’obiettivo della canzone è creare l’occasione perfetta per varcare il confine con l’accettazione sociale, sdoganando l’immagine della “femme fatale” che, per quanto criticata e dibattuta dalla notte dei tempi, si riconosce come donna comune nel momento in cui il mascara le scivola via, scavando solchi nel trucco, i “fiumi neri lucidi” di cui si parla nel brano.

È l’immagine che apre alla donna senza filtri che, nella sua vita, prescindendo la professione e la considerazione della società che la attornia, si dichiara desiderosa di conoscere l’amore sincero puro e senza falsi intenti.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/40MohOki90f18cA3LpEncs?si=b005b174ed264435

Storia degli artisti

I due giovani artisti si incontrano casualmente ad una masterclass di scrittura tenuta dall’autrice “Federica Abbate” e notando affinità artistica decidono di provare a lavorare insieme. Nascono i primi brani e le collaborazioni, così come le partecipazioni a diversi contest locali e nazionali. L'8 settembre, il duo apre il concerto di Dargen D'Amico presso il Castello di Santa Severa (RM), fra i pochi vincitori del contest "Spaghetti Land". A Novembre 2022 partecipano al contest sanremese di "Area Sanremo", rientrando prima fra i 46 prescelti (su più di 700 iscritti) e poi risultando vincitori effettivi fra i 20 premiati dell'edizione del 2022, unici abruzzesi ad aver raggiunto questo traguardo completamente da soli. Il 31 Dicembre portano la loro musica sul palco del concerto di Capodanno in Piazza Salotto a Pescara davanti a tantissime persone presenti. Dalla vittoria ad Area Sanremo iniziano a raccontare la loro esperienza e a portare la loro musica nelle scuole, nei Live e nei primi palazzetti organizzando ciò che si è fatto conoscere con il nome di “School Tour”. A dicembre 2022 vengono premiati dal Comune di Montesilvano come giovani talenti della musica italiana leggera. Durante la settimana del Festival Di Sanremo 2023 vengono chiamati (in quanto vincitori di Area Sanremo) ad esibirsi sul SUZUKI STAGE, il palco accanto l’Ariston che ha visto manifestarsi i concerti di Annalisa, La Rappresentante di Lista, Nek e Francesco Renga, Piero Pelù ed Achille Lauro. Nel corso della settimana del festival sanremese 2024, il singolo “Ballare” è stato nominato brano rappresentativo del Pescara Calcio nell’ambito del campionato indetto da Lega Pro (Serie C – Ufficiale), aggiudicandosi la finale con un secondo posto. Il progetto si propone di creare e rilasciare nuova musica e contenuti, favorendo l'unione e l'amicizia che contraddistingue il duo e le persone fidate dei quali essi stessi si circondano come il produttore ed amico Flavio De Carolis. A Maggio 2024 partecipano al Festival Abruzzese “Due note a Vasto” aggiudicandosi il primo premio con i loro brani “Ballare” e “London Eye”: ospiti della serata Bugo, Il Cile, Ascanio & Luk3 e tanti altri.

Michele Fazio

Instagram: https://www.instagram.com/ciaosonomic/

Facebook: https://www.facebook.com/mikele.fazio.14/

YouTube: https://www.youtube.com/@MicheleFazio

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@ciaosono.mic?_t=8poD122IhUW&_r=1

Marcos Marcelli

Instagram: https://www.instagram.com/marcos.marcelli/

Facebook: https://www.facebook.com/marcosmarcelli.music

YouTube: https://youtu.be/VI0A9hKlMdU?si=is9nBSVISzoJMkc1

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcos.wav?_t=8poDdvhPORk&_r=1