Di seguito la dichiarazione di mercoledì 1 dicembre della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su come l'Europa deve e dovrà affrontare la pandemia.



"Stiamo affrontando in questo momento una seria duplice sfida. Da un lato, siamo in mezzo alla quarta ondata. Se si osservano i numeri complessivi, ora abbiamo 250 milioni di casi e più di 5 milioni di morti. E sappiamo che qui in Europa siamo nel mezzo di una forte espansione della variante delta. E questo si accompagna a un aumento dei casi Covid, a un aumento dei ricoveri ospedalieri e a un numero di morti, che purtroppo riguarda principalmente coloro che non sono ancora completamente vaccinati.Adesso siamo di fronte a una nuova minaccia rappresentata dalla variante omicron. E prima di approfondire cosa possa significare, voglio ringraziare il Sudafrica, elogiarlo davvero per la trasparenza, la velocità con cui ci hanno informato. Sono, lo sappiamo, geniali per quanto riguarda il tracciamento e principalmente il sequenziamento. Quindi, è eccezionale quello che hanno fatto, perché ci hanno dato l'opportunità di agire immediatamente e velocemente. E hanno dato ai nostri scienziati un vantaggio per trovare le risposte di cui abbiamo bisogno. Perché sappiamo tutti che ogni singolo giorno conta nella situazione attuale.L'OMS considera omicron una variante ad alto rischio. E voglio ribadire che, a questo punto, non sappiamo tutto di questa variante, ma ne sappiamo abbastanza per preoccuparci. Sappiamo dalla nostra esperienza con la variante Delta che è una corsa contro il tempo. Pertanto, fino a quando non sapremo cosa sta succedendo – e questo richiederà dalle due alle tre settimane, come ci dicono gli scienziati – dobbiamo fare tutto il possibile per sfruttare al meglio il tempo che abbiamo fino a quando non avremo la certezza delle caratteristiche di trasmissibilità e gravità di omicron. I nostri migliori scienziati ci stanno lavorando giorno e notte. E quello che ci dicono, lo condividiamo con voi. Ma ciò che la scienza ci dice già è che la vaccinazione completa e i richiami forniscono la migliore protezione adesso disponibile contro il Covid. Quindi siamo in una sorta di tiro alla fune: da un lato, hai il virus e le varianti, dall'altra abbiamo la vaccinazione e i richiami... voglio che vinca la seconda.

About 1 billion doses have been delivered in the EU.



Over 360 million doses of mRNA vaccines will be delivered by the end of the first quarter 2022.



This is sufficient for all fully vaccinated Europeans to get a booster.



Siamo fortunati perché questa volta abbiamo HERA [la nuova Autorità per la risposta alle emergenze sanitarie] attiva e funzionante. HERA è il nostro strumento operativo in atto per combattere le varianti con tutte le reti e le connessioni necessarie. E c'è un secondo aspetto che voglio sottolineare... abbiamo anche altre misure. E queste sono: mascherine, igiene delle mani, distanziamento sociale oltre al tracciamento dei contatti ed al sequenziamento. Queste sono le migliori protezioni contro qualsiasi tipo di variante. Quindi dovremmo davvero, davvero usarle.Infine, per quanto riguarda la vaccinazione, finora abbiamo consegnato all'Unione europea più di 1 miliardo di dosi di vaccini. Siamo lieti di vedere che adesso in molti Stati membri sono iniziate le campagne per il richiamo. Anche qui una buona notizia: durante l'estate, la Commissione ha concluso il terzo contratto con BioNTech-Pfizer, circa 1,8 miliardi di dosi di vaccini. Ora complessivamente, da Moderna e BioNTech avremo 360 milioni di dosi di vaccini mRNA che saranno consegnate entro la fine del primo trimestre 2022. Questo è sufficiente per tutti gli europei completamente vaccinati per avere una dose di richiamo. E ho parlato di nuovo con BioNTech-Pfizer dei vaccini per i bambini, che saranno disponibili a partire dal 13 dicembre.Ultima cosa, ma non meno importante, nel caso in cui vedessimo che i vaccini non rispondessero ad Omicron, abbiamo anche misure precauzionali in atto. Gli scienziati ci stanno già lavorando. Abbiamo previsto nel contratto la possibilità di aggiornare il vaccino. Gli scienziati ci dicono che hanno bisogno di circa 100 giorni. Abbiamo, come ho detto, HERA attiva con tutta la rete necessaria dal lato scientifico, ma anche dal lato degli studi clinici. E, naturalmente, stiamo lavorando a stretto contatto con l'EMA per accelerare i processi di autorizzazione. Qual è la linea di fondo? Spera per il meglio, preparati al peggio".