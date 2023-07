"Italian Trio Soprano" incanta il Pubblico Bulgaro con il Tour "Il Mondo"

Il trio italiano di soprano, composto dalle talentuose Elena Rossi, Marika Franchino e Viola Sofia Nisio, ha portato la magia della musica internazionale nelle città bulgare con il tour intitolato "Il Mondo".

Con uno straordinario repertorio di brani celebri provenienti da diverse parti del mondo, il gruppo ha affascinato il pubblico bulgaro, ricevendo calorosi applausi ovunque si sia esibito.

Durante il tour, l’Italian Trio Soprano ha toccato il cuore degli spettatori in spettacoli emozionanti nelle città di Vratsa, Pernik, Plovdiv, Karlovo, Yambol, Haskovo, Kardzhali, Targovishte, Varna e Sofia.

Le tre soprano hanno dimostrato un'eccezionale padronanza delle loro voci, interpretando con passione e maestria un repertorio di brani classici e contemporanei.

Tra i momenti indimenticabili delle loro esibizioni, spiccano esecuzioni trascinanti come "Il Mondo" di J. Fontana, la Romanza della Vilja tratta da "La vedova allegra" di Lehar, e la toccante "You Raise Me Up" che ha emozionato il pubblico nella prima parte del concerto.

Con uno spirito internazionale, il trio ha abbracciato le culture di diverse nazioni attraverso canzoni come "Le vie en rose" dalla Francia, "Los Pajaros Perdidos" dall'Argentina.

L'Italian Trio Soprano ha concluso la serata con una trionfale esecuzione di Imagine di John Lennon, lasciando il pubblico con un'esperienza musicale indimenticabile. L'orchestra che ha accompagnato le cantanti ha aggiunto un tocco di magia alle loro interpretazioni, creando un'atmosfera incantevole in ogni concerto.

Il tour "Il Mondo" ha dimostrato il talento straordinario di Elena Rossi, Marika Franchino e Viola Sofia Nisio, tre soprano che hanno portato l'Italia e la sua musica nel cuore dei bulgari.

Il loro impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile in ogni città toccata dal loro tour, conquistando il rispetto e l'ammirazione del pubblico bulgaro.