L’amore nel suo essere energico e deflagrante è il protagonista di questo brano estratto dal prossimo Ep dell’artista olistica.

In radio dal 14 ottobre.

“Closer” è il nuovo singolo di Ashleigh Vilk e arriva dopo il successo di “Big Wild World”, pubblicato a giugno e vincitore del premio LA Tracks Music come "Miglior canzone acustica/folk dell'estate 2022".

Il tema al centro di “Closer” è l’amore per sé stessi. Il brano descrive l'esperienza di essere lasciati inaspettatamente da qualcuno che si ama, suggerendo che il vero amore e la vera connessione possono conquistare la distanza, perché siamo collegati da più che la nostra posizione fisica. Soprattutto, amare noi stessi è fondamentale per riconoscere che meritiamo di più.

«Penso sia abbastanza comune aver avuto relazioni che, ancora adesso, non capiamo come possano essere finite e che ci hanno fatto sentire come se ci fosse qualcosa di sbagliato in noi. Troppo spesso ci vengono date false motivazioni da partner che in realtà hanno troppa paura di essere sinceri e di ferire così i nostri sentimenti» Ashleigh Vilk.

Questo è il sentimento che verrà catturato anche nel videoclip del singolo. Ashleigh è entusiasta di collaborare nuovamente per il suo prossimo video con Mattia Bello, vincitore del premio Vincenzo Crotitti Regista Emergente 2020.

Ashleigh Vilk sta completando il suo primo EP, con il musicista e compositore svedese Lars Kastberg. I due stanno facendo musica insieme a distanza e non si sono ancora incontrati di persona. La volontà dei due artisti è di poter comunicare questa capacità di sentirsi vicini pur nella distanza, attraverso la musica che producono ritrovandosi in questa situazione.

Radio date: 14 ottobre 2022

https://linktr.ee/ashleighvilkmusic





Ashleigh Vilk è un’artista britannica con radici irlandesi che vive a Treviso, in Italia, dal 2007.

Del suo timbro di voce si dice che possa guarire l'anima. Ashleigh, infatti, non è solo una cantante, ma una terapista olistica/energetica e questa natura curativa è presente anche nella sua musica.

Ashleigh crea una sorta di "paesaggio vocale", commovente ed emotivo, supportato da una musica semplice ma evocativa.

Ashleigh ha sempre cantato, sia da solista che militando in diverse band, successivamente il processo di scrittura e canto è diventato un processo creativo curativo, per sé stessa e gli altri.

Il video musicale del suo singolo di debutto "Shine" diretto da Mattia Bello, è stato selezionato per sei premi inaltrettanti festival cinematografici e la sua ultima uscita "Big Wild World", ha vinto il Tracks Music Awards come "Miglior canzone acustica folk dell'estate 2022".

"Closer" è il secondo singolo dell'imminente EP di Ashleigh "Creative Intentions".

