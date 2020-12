Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael, a partire dalla prossima stagione farà il suo debutto in F1 alla guida di una Haas, scuderia americana motorizzata Ferrari.

Il 21enne pilota tedesco ha firmato un contratto biennale e farà coppia con il russo Nikita Mazepin.

Il team Haas è in orbita Ferrari, Schumacher è un pilota della scuola Ferrari e tutto fa pensare che la sua destinazione alla scadenza del contratto sia la scuderia di Maranello, che per sostituire Vettel ha ingaggiato lo spagnolo Carlos Sainz per il 2021 e il 2022, mentre il contratto di Charles Leclerc scadrà nel 2024.

Il proprietario del team Haas, Gunther Steiner, ha detto che Schumacher si è guadagnato questa opportunità grazie alle sue prestazioni in Formula 2.

Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di Formula 3 nel 2018 e in questa stagione è in testa al campionato piloti di Formula 2, dove finora ha vinto due gran premi, con 14 punti di vantaggio sul britannico Callum Ilott quando mancano ancora due gare da disputare.

"La prospettiva di essere sulla griglia di Formula 1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice, sono senza parole" ha detto Schumacher, ringraziando Haas e Ferrari per la fiducia che gli hanno dimostrato.

Il debutto di Mick Schumacher in F1 arriverà nel 30° anniversario dal debutto di suo padre, al Gran Premio del Belgio del 1991.

Schumacher ha detto di aver scelto il 47 come numero per la sua vettura, perché il 4 era il numero che portava quando ha vinto il campionato europeo di Formula 3, il 7 è il numero di campionati vinti dal padre e 47 è il numero che si ottiene sommando le date dei giorni in cui sono nati tutti i membri della sua famiglia.