Sotto la presidenza Trump, il contrasto alla Cina è stata una delle massime priorità del Pentagono. Con Biden, la strategia militare Usa non dovrebbe cambiare, mentre i due Paesi sono tuttora ai ferri corti, oltre che per le attività militari cinesi nel sud del Mar della Cina, anche su questioni che vanno dalla tecnologia ai diritti umani, accusandosi a vicenda di comportamenti deliberatamente provocatori.

In questo contesto è avvenuta la prima telefonata tra Xi Jinping e Biden, dopo l'entrata in carica di quest'ultimo e l'inizio della nuova amministrazione Usa.

Nell'occasione, Xi ha posto l'accento sul fatto che la cooperazione è l'unica scelta e che i due Paesi devono gestire adeguatamente le controversie in modo costruttivo, secondo un resoconto della conversazione riportato dalla televisione di Stato cinese, aggiungendo che un confronto tra Cina e Stati Uniti basato sulla contrapposizione sarebbe un disastro, tanto che le due parti dovrebbero ristabilire le modalità per evitare in futuro errori di valutazione.

Commercio, Hong Kong, Mar Cinese Meridionale, Taiwan, diritti umani... sono i principali temi che hanno finora creato tensioni tra le due nazioni e, secondo quanto avrebbe detto Xi Jinping, Pechino e Washington dovrebbero ristabilire dei meccanismi di dialogo al fine di comprendersi a vicenda ed evitare ulteriori malintesi.