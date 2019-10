Il Cagliari di Maran è la sorpresa di queste prime 10 giornate del campionato di Serie A, con 18 punti ed un quinto posto che sta facendo sognare i tifosi sardi.

Una sorpresa che potrebbe diventare realtà col passare del tempo, visto che i sardi in ogni reparto dispongono di calciatori di primo livello.

Ma è soprattutto il centrocampo a far impressione con Nainggolan, Nandez e Rog, acquisti di rango che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra.

In avanti spicca la presenza di un rinato Giovanni Simeone (ammesso che sia mai morto ai tempi della Fiorentina) e del fuoriclasse verde-oro Joao Pedro, capocannoniere del Cagliari con ben cinque reti nelle prime dieci gare.



Il buon momento dei sardi è stato sottolineato anche dallo stesso allenatore, Maran, nel commentare il successo dei suoi sul Bologna per 3-2.



«Stiamo crescendo, per qualità di gioco, personalità, interpretazione - ha detto Maran. - Tutto questo oggi si è visto. Abbiamo voluto vincerla e questo è il dettaglio che più ho apprezzato”.

La classifica può essere sorprendente ma noi non lasciamo nulla di intentato. Ci proviamo, sta andando bene, dobbiamo continuare così consapevoli che tutto passa attraverso il lavoro.

Ho dei ragazzi che si applicano, danno il cento per cento in ogni allenamento, vogliono migliorare e hanno voglia di stupirmi. La Società mi ha messo a disposizione una rosa forte, chiunque entri riesce ad incidere.



Domenica andiamo ad affrontare forse la squadra più difficile in questo momento. La vittoria di oggi ci rende ancora più consapevoli, proveremo ad ottenere un risultato positivo come sempre.

Stiamo alimentando l’autostima che ci deve permettere di andare in campi difficili come quello di Bergamo per provarci; se facciamo quel che sappiamo fare, possiamo diventare scomodi per chiunque».