"Animali Selvaggi", scritto da Anais Chambel e pubblicato nel novembre 2023 da La Margherita, è un libro straordinario progettato per offrire un'esperienza sensoriale e di apprendimento ai neonati.

Quest'opera è un viaggio immersivo nel mondo degli animali selvaggi, presentando immagini vivaci e colori contrastanti che catturano l'attenzione dei piccoli lettori. Oltre a stimolare la vista, il libro incoraggia la tattilità grazie ai bordi spessi e include un anello per la dentizione, pensato per calmare le gengive dei bambini durante la crescita dei denti.

L'età di lettura consigliata è dai 3 mesi in su, offrendo un'occasione unica per avvicinare i neonati a un mondo di scoperta attraverso il contatto con testi e immagini. Questo libro non è solo un semplice strumento di intrattenimento, ma una risorsa che favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo dei bambini.

L'accessibilità di "Animali Selvaggi" tramite il Bonus Cultura e/o Carta del Docente, quando venduto e spedito da Amazon, lo rende una scelta ideale per genitori desiderosi di arricchire il bagaglio culturale dei loro bambini in tenera età.

In conclusione, "Animali Selvaggi" di Anais Chambel è una risorsa preziosa che, attraverso l'esplorazione visiva e tattile, offre un'esperienza coinvolgente e formativa per i neonati, stimolando la loro curiosità e facilitando il loro sviluppo sensoriale.