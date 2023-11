In occasione del 1 e 2 Novembre desidero condividere con voi un pensiero speciale dedicato ai miei genitori e all'eredità che hanno plasmato nella mia vita. Spero che queste parole possano anche diffondere un messaggio di speranza e riflessione in un mondo che ha bisogno di unità e compassione.

Mio padre sognava per me una carriera di attrice, mentre mia madre mi ha sempre incoraggiato a perseguire il mio sogno di diventare Ambasciatrice per l'ONU. Con amore e determinazione, ho onorato questi desideri negli anni anche se oggi sono diventata regista e Imprenditrice. Questi sogni erano il loro regalo per me, rappresentano il loro amore, la loro saggezza.

Per papà e mamma" Siete sempre stati i miei angeli custodi e i miei santi protettori, e non c'è giorno in cui non senta la vostra presenza.

Papà, il tuo sogno che diventassi un'attrice è stato la mia stella polare, mentre mamma, il tuo desiderio che diventassi ambasciatrice per l'ONU è stato il mio faro. Oggi, sono una regista e imprenditrice e ogni successo che raggiungo è un tributo all'amore e alla saggezza che mi avete trasmesso.

In questo giorno sacro, preghiamo per la pace nel mondo, per un futuro migliore per tutti i bambini dell'Africa, per coloro che soffrono in Italia e per le regioni che cercano la pace. Possa il vostro spirito continuare a illuminare il mio cammino. Vi amo e vi penso costantemente.

Nel mondo complesso in cui viviamo, oggi preghiamo per la pace tra Israele e la Palestina, per l'Ucraina e la Russia, e per ogni angolo della Terra che soffre. Un pensiero speciale per i bambini dell'Africa, per coloro che attraversano momenti difficili in Italia e in tutto il mondo.

#1novembre #ognissanti #ucraina #israele #palestina #russia #africa

In questi giorni celebriamo la memoria dei nostri cari e riflettiamo sui valori che hanno ispirato le loro vite. È un'opportunità per abbracciare l'amore, la compassione e la solidarietà, e per lavorare insieme a un futuro migliore.

Vi invito a unirvi a me in questa preghiera silenziosa per la pace e la prosperità, perché possiamo trasformare i sogni dei nostri cari in realtà. Il nostro mondo ha bisogno di amore e unità più che mai.

Con gratitudine per l'amore dei miei genitori e con speranza per un mondo migliore

Oggi e per sempre una luce divina illumini il vostro cammino su' nel cielo!!!