Da un bel po' di tempo l'informazione giornalistica dei grandi media italiani sembra totalmente assente sui temi scientifici, anche di grande respiro.

Hubble. Sembra un nome che non dice nulla, sopratutto alle nuove generazioni millenials.

Eppure... è storia importante dell'astronomia, anzi va considerato e annotato fra gli "studi classici" di questa materia. Tutto il percorso evolutivo che ha portato alla moderna esplorazione spaziale, dagli Shuttle a Perseverance alla cosmologia e planetologia contemporanea dagli anni 90 ad oggi, è in qualche modo debitore all'impostazione del "progetto Hubble".

Il primo telescopio extraplanetario spaziale oltre l'atmosfera terrestre ... e si giunge alla Stazione ISS attuale.

L'articolo è una news approfondita dei disturbi tecnici che sta avendo in questo periodo la struttura spaziale. Va letto anche come un inizio. Non della fine di Hubble, ma come un viale del tramonto e decadenza che si evolverà in una nuova fase di ricerca, prendendo tutta l'eredità della struttura, compresi i guasti tecnici attuali come stimolo di miglioramento e avanzamento tecnologico.

Perché Hubble, al pari di tanti monumenti del pianeta ascrivibili al mito delle 7 meraviglie del mondo, fa parte della nostra storia e cultura. Quella. umana e globale.