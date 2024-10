Non si riesce proprio a vedere uno spiraglio di luce nella crisi profonda che il settore dell'auto sta vivendo in Europa.

Sul finire del mese di settembre si sono susseguiti i tagli delle Stime per il 2024 da parte di alcuni colossi del settore, tra cui Stellantis, che ha recentemente rivisto al ribasso i target per il 2024, con il margine operativo ora stimato tra il 5,5% e il 7%, rispetto al valore a doppia cifra previsto in precedenza. Ma anche Aston Martin e Volkswagen hanno dovuto rivedere le proprie previsioni per l'anno in corso, a causa dell'andamento debole del settore.

Questo scenario si sta protraendo da diversi trimestri ormai, con inevitabili riflessi anche sulle quotazioni in borsa dei titoli del settore.