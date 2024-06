Un convegno di rilevanza cruciale per il settore della sicurezza marittima si terrà presso il DoubleTree by Hilton di Trieste. L'evento, intitolato "Sicurezza Antincendio nel Settore Marino - I Sistemi e le Tecnologie Innovative di Controllo ed Estinzione Incendi", avrà luogo dalle 9:00 alle 16:00 e vedrà la partecipazione di esperti nazionali e figure chiave nell'ambito della sicurezza e tecnologia antincendio. L'obiettivo principale sarà quello di esplorare e dibattere le ultime innovazioni e regolamentazioni del settore.

Relatori e Programma

La giornata sarà inaugurata con i saluti di Silvia Paparella, General Manager di RemtechEXpo, seguiti dagli interventi istituzionali di Agatino Carrolo, Direttore regionale CNVVF Friuli-Venezia Giulia, e Luciano del Prete, Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste. La presenza di esponenti di rilievo sottolinea l'importanza del convegno.

La mattinata si concentrerà su vari temi chiave, a partire dalla gestione della sicurezza antincendio presentata da Alberto Maiolo, Comandante Provinciale CNVVF Trieste. Diego Tomat della Capitaneria di Porto di Trieste discuterà il quadro normativo e le prospettive future, offrendo una panoramica aggiornata delle regolamentazioni.

Successivamente, esperti come Francesco Liuzzi della Marina Militare Italiana parleranno delle tecniche antincendio a bordo delle navi militari, mentre Giuseppe Ardito di Confindustria Nautica illustrerà le novità normative in tema di titoli professionali marittimi del diporto.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sull'efficacia e la sostenibilità dei sistemi Water Mist per applicazioni marine, grazie agli interventi di Giovanni Apa e Raffaele Signorini di Valvitalia S.p.A. Gennaro Epifani di Tema Sistemi SPA metterà in luce i moderni sistemi di estinzione incendio nel settore marino, e Alessandro Fustinoni di TRR S.r.l. esplorerà l'ingegneria degli impianti antincendio.

Conclusioni e dibattito

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda su "Sicurezza Antincendio e Sostenibilità della Navigazione", moderata da Silvio Maranzana, Direttore del Nord Adriatico Magazine e già giornalista de Il Piccolo di Trieste. La discussione vedrà protagonisti vari esperti che confronteranno le loro visioni su azioni e programmi futuri, rendendo il dibattito un momento di grande importanza per il settore.

Perché è importante parlare di antincendio e navigazione

Gli incendi a bordo delle navi rimangono una delle maggiori sfide per l'industria navale. Secondo Allianz, gli incendi e le esplosioni sono attualmente i principali fattori di costo nelle attività di gestione dei sinistri. Nonostante le statistiche di lungo periodo indichino che le perdite totali di navi sono diminuite notevolmente negli ultimi dieci anni – con 38 perdite di grandi navi nel 2022 rispetto alle 59 del 2021, e un trend decrescente dal 2013, quando le perdite erano state 109 – i rischi di incendio restano una problematica primaria.

Questi dati suggeriscono miglioramenti significativi nella sicurezza marittima, ma evidenziano anche la necessità continua di innovazione e rigore nella gestione della sicurezza antincendio. Eventi come il convegno di Trieste rappresentano dunque un'opportunità preziosa per aggiornare le conoscenze e discutere strategie efficaci per garantire la sicurezza nel settore marino.