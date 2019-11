Da martedì 19 novembre in radio, già sulle piattaforme e negli store digitali, Hurricane (Make Me Angry), il nuovo singolo della cantautrice Kate Wild.



“La canzone è stata scritta in età adolescenziale, in un periodo della mia vita in cui provavo rabbia verso il mondo intero, avevo la terribile folle incondizionata voglia di raggiungere e realizzare i miei sogni, i miei obbiettivi ostacolati spesso da diversi eventi e persone” – afferma Kate Wild - “il brano nasce per far parlare il mio coraggio e l’ardente ribellione che è sempre stata in me, per esprimere i miei ideali in semplici ma efficaci parole, per far comprendere all’ascoltatore tutta la rossa passione che ho verso la musica, il mio lavoro, il mio mondo”.



Il video del brano Hurricane (Make Me Angry), girato a Lanciano presso la Costa dei Trabocchi per la regia di Mauro D’Angelo





Caterina Calabrese in arte Kate Wild, nasce a Lanciano il 2 maggio del 1999. All’età di 6 anni inizia lo studio del pianoforte e del canto insieme al padre Nicola Calabrese docente di pianoforte classico al Conservatorio di Pescara. Ha proseguito gli studi artistici con la chitarra acustica all’età di 13 anni nello studio di registrazione del maestro Stefano Barbati, da lì ha sempre cantato e suonato live per i locali in varie parti dell’Abruzzo insieme a lui. Suona il basso da autodidatta.

A 14 anni inizia a studiare danza hip hop/reggae/moderna e contemporaneamente teatro. Nel 2015 ha partecipato al Festival della chitarra acustica a Sarzana cantando e interpretando cover pop/soul R&B. Scrive canzoni da quando ha 15 anni, e quest’anno ha cominciato a lavorare professionalmente sul primo inedito “Hurricane”. Nel 2017 ha intrapreso gli studi all’Accademia Internazionale del Musical di Pescara. Da marzo del 2019 fa parte dell’Alpa Model Agency di Roma.