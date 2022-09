L'Associazione Materana Amici del Cuore metterà anche quest'anno in campo tutte le sue risorse per proporre nella nostra città la Giornata Mondiale per il Cuore. Pur nelle difficoltà che continuano a persistere in questi anni a causa dell'epidemia sanitaria, e che condizionano comunque l'organizzazione di qualsiasi evento, ci teniamo a rispettare questo che è oramai un appuntamento irrinunciabile.

Un'occasione utile per promuovere la salute e sensibilizzare ai fattori di rischio cardiovascolare, che ci vede presenti nelle piazze centrali della nostra città oramai da svariati anni.



L'appuntamento avrà quest'anno luogo nelle giornate dal 30 settembre al 2 Ottobre 2022, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 circa, in Piazza Vittorio Veneto.

Sarà allestita la nostra struttura mobile tenda-PMA in cui proporremo alla cittadinanza (nella mattina, dalle 9 alle 11 circa) una misurazione di valori quali colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa, grazie al supporto di medici, infermieri e volontari, così da verificare quei parametri che possono dare indicazioni circa lo stato di salute della persona.

Congiuntamente proporremo anche quest'anno la campagna delle noci del cuore, raccogliendo fondi che saranno convogliati al Conacuore per finanziare la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Come anticipato, utilizzeremo tutte le precauzioni necessarie per limitare il rischio di contagio Covid19, gli opportuni dispostivi di protezione e tutto ciò che risulti necessario per far sì che l'evento si svolga senza alcun tipo di problema. Siamo al contempo certi che la Giornata Mondiale per il Cuore possa essere una buona occasione per chiunque per fermarsi un attimo da noi, per incontrarci e occuparsi un po' della propria salute.