È un obiettivo fondamentale per il benessere dell'umanità, e tutti dovremmo impegnarci per promuoverlo attraverso politiche di disarmo, nonviolenza e il sostegno a organizzazioni dedite alla pace e alla giustizia internazionale. La nostra Organizzazione ha intrapreso un nuovo cammino "politico" e ha deciso di lavorare cercando la collaborazione di tutte le Organizzazioni che hanno lo stesso obiettivo per promuovere la pace, la diplomazia e la risoluzione pacifica dei conflitti, cercando di prevenire l'escalation delle ostilità.

La pace è un obiettivo fondamentale per il benessere dell'umanità, e per raggiungerla è necessario il coinvolgimento di tutti, l'adozione di politiche di disarmo, la promozione della nonviolenza e il sostegno a organizzazioni che lavorano per la pace e la giustizia internazionale. La pace non è solo l'assenza di guerra, ma anche la presenza di giustizia, uguaglianza e rispetto per i diritti umani.