Nota del SN del Movimento Sociale FT Attilio Carelli sull'emergenza incendi in Grecia

Quanto accade in Grecia in queste ore non è solo frutto di una catena di tragiche coincidenze ed imputabile alle criminali gesta di piromani.

LA MANCANZA DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE GRECA E LA CARENZA di strutture atte a scongiurare conseguenze tragiche di eventi come incendi ampiamente prevedibili sono da ricercarsi - OLTRE CHE NELL'INCOMPETENZA DEGLI ORGANI PREPOSTI ED ALL'IGNAVIA DEL GOVERNO TSIPRAS - NELLA SITUAZIONE ASFITTICA DELLE RISORSE DI UNO STATO VITTIMA DELLA BRUTALE SPOLIAZIONE ALLA QUALE LA GRECIA E' STATA SOTTOPOSTA DALLA AVIDA POLITICA UE AL SERVIZIO DELLA SPECULAZIONE USURAIA DELLA BCE.

DEO VINDICE!!!





Lo dichiara il Segretario Nazionale MSFT Attilio Carelli