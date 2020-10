Dal 1996 si esibisce in Italia con concerti e intrattenimento musicale. Dal 2000 partecipa a diversi casting televisivi come Popstar, Superstar Tour, X-Factor, Italia’s got talent. Nel 2011 ospite della trasmissione TV “Sottosopra” su 3 Channel. Dal 2012 si mette in gioco come cantautrice collaborando con compositori e autori e nel 2016 esce con un singolo in collaborazione con Paolo Audino. Nel 2013 partecipa al Festival di Castrocaro. Nel 2016 e 2017 viene scelta per salire sul palco di RDS On Stage a Milano.

Ritmo loco, un brano su cui è difficile non ballare - o anche solo accennare un movimento del capo a tempo di musica - e immaginare di essere a una festa estiva. In cui si racconta di quanto sia bello prendersi la libertà di passare serate emozionanti e spensierate davanti ad un cocktail, al mare o ballando in una notte folle, come se non ci fosse un domani con una persona amata da sempre o amata in quella notte di follia. Una produzione Hammer Music.





