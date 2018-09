Smart City Now 2018: Imprese e pubbliche amministrazioni a confronto per la Lombardia del futuro

Trasformare una città in una Smart City è la sfida a cui nessun centro urbano di grandi o medie dimensioni può ormai sottrarsi. Riuscire a gestire le risorse e innovare significa interpretare strategie adatte al territorio, programmare le risorse in maniera coerente e coinvolgere la collettività nello sviluppo della città.

Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, il Cluster Smart Cities & Communities della Regione Lombardia, organizza in collaborazione con Innovability, il prossimo 25 Settembre ad Arese, l’evento che sta diventando il punto di riferimento per le amministrazioni lombarde in tema di innovazione e applicazione di soluzioni tecnologiche per il contesto urbano e territoriale e per il miglioramento della qualità della vita nelle città lombarde.

Il fulcro dell’evento di quest’anno sarà infatti la tavola rotonda delle amministrazioni lombarde che, attraverso un confronto con le aziende e con gli altri stakeholder del territorio, discuteranno le aree su cui le municipalità stanno prestando maggior attenzione e che guideranno le strategie d’investimento delle PA nei prossimi anni in tema di Smart Cities. La Tavola Rotonda delle Pubbliche Amministrazioni Lombarde, vuole in questo senso diventare, per il Cluster SCC, il comitato consultivo capace di elicitare i bisogni e le necessità delle città per porre le basi all’implementazione di nuove progettualità di innovazione urbana. La tavola rotonda sarà poi seguita da veri e propri workshop con accesso riservato, dedicati allo sviluppo di idee progettuali e all’approfondimento di temi specifici: 5G, mobilità intelligente e distretti a energia positiva.

Altro importante confronto sarà quello con il Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities Tech, che presenterà il programma di attività completamente rinnovato, e con la ormai consueta classifica delle città più smart d’Italia redatta da EY tramite l’elaborazione dello Smart City Index.

Smart City Now – Conference & Expo sarà quindi, anche quest’anno, il luogo d’incontro tra amministrazioni pubbliche, aziende e mondo della ricerca, che potranno presentare i risultati dei propri progetti di innovazione e discutere i temi dell’innovazione urbana con gli utenti finali delle loro soluzioni.

Ricorda Stefano Pileri, presidente del Cluster SCC e AD di Italtel: “E’ fondamentale per le città che ambiscono a definirsi smart, avere un costante aggiornamento sui trend tecnologici, sugli scenari regolamentari, sulle tecnologie per la governance dei dati e per l’integrazione delle diverse infrastrutture. In questo senso il Cluster SCC affianca le città lombarde, non solo quelle di grandi dimensioni, nel capire quali sono gli elementi chiave per comprendere e affrontare la trasformazione delle città, renderle più efficienti, più sostenibili e in continuo contatto con i propri cittadini”.

Il programma delle conferenza prevede diverse sessioni tematiche e interventi tra cui Open Fiber, Cisco, Exprivia, ecc… L’area espositiva di Smart City Now sarà il luogo dove grandi aziende e PMI proporranno le loro soluzioni e i propri dimostratori tecnologici per dare una visione dei servizi e delle applicazioni delle città del futuro.

