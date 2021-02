Ancora in aumento il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 15.479. In leggero aumento anche il numero di tamponi effettuati, 297.128, circa 9mila in più rispetto a ieri.

Sale pertanto al 5,20 (ieri era al 4,77%) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, di cui adesso vengono conteggiati anche quelli cosiddetti rapidi. Il totale dei contagi è arrivato a 2.780.882.

Questi i casi registrati in alcune regioni. In testa la Lombardia con 3.724 nuovi contagiati, seguita da Emilia-Romagna con 1.821. Campania con 1.616 e Piemonte 1.307.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 382.448 (ieri 384.501). Tra i positivi, 2.059 (ieri 2.045) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 151 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 17.831 (ieri 17.963) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 362.558 le persone in isolamento domiciliare (ieri 364.493).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 2.303.199 (ieri 2.286.024).

Oggi sono 353 i decessi, con il totale che sale a 95.235.



Di seguito la diretta della conferenza stampa del 19 febbraio 2021 con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, sull’analisi dei dati Covid-19 del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.





Al 19 febbraio sono 3.331.530 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 71% di 4.692.460 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 11 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 1.320.001 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.