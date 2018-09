La giornalista di ‘Striscia la Notizia’ Chiara Squaglia sceglie il glamour di Eles Italia al Festival del Cinema di Venezia

Si sono spenti i riflettori sulla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che ha visto alternarsi, sul Red Carpet, una miriade di celebrities. Tra i VIPs intervenuti, anche la bellissima Chiara Squaglia, giornalista per il programma televisivo ‘Striscia la Notizia’, che ieri per l’importante serata conclusiva del Festival ha scelto di indossare una delle meravigliose creazioni demi couture di Eles Italia. Silvia e Stefania Loriga hanno realizzato per lei un fiabesco look composto da un crop top, con scollo interamente decorato a mano, abbinato all’evanescente lunga gonna e, in vita, una scintillante cintura gioiello in Swarovski e pietre dure.

Un abito straordinariamente chic che ha enfatizzato, con classe e stile, la seducente femminilità di Chiara Squaglia.

