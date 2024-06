Prosegue la decennale attività benefica dell’imprenditore lametino



Da Lamezia Terme a Belgrado. Viaggio importante per il lametino Alessandro Bonaddio, 46 anni, che sarà ricevuto al prossimo ricevimento dell'ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta accreditato in Serbia che si terrà a Belgrado il 28 giugno 2024, in occasione della festa di San Giovanni Battista patrono dell'ordine.

L’ imprenditore nel settore dell'automotive da moltissimi anni, persona molto stimata e sensibile, da tempo intrattiene rapporti con istituzioni serbe per quanto riguarda aiuti umanitari a persone disagiate ospiti presso istituti.

Dopo la visita a Belgrado, Bonaddio ha in programma di organizzare a Lamezia Terme un convegno con ospiti autorità diplomatiche serbe accreditate presso la Santa Sede.

Bonaddio da anni è stato sempre sensibile all'aiuto umanitario non solo fuori delle frontiere nazionali ma anche nella sua Lamezia Terme.



Il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale e cristiana. Ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica sin dal 1113 e soggetto di diritto internazionale, il Sovrano Ordine di Malta ha relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con l’Unione Europea ed ha lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. È neutrale, imparziale e apolitico.

Oggi l’Ordine di Malta opera in 120 Paesi nei quali garantisce assistenza alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie.