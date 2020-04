Un gesto significativo nell’approssimarsi della Pasqua: il Sindaco Giovanni Formica, assieme agli Assessori Schiavon, Italiano e Ruello ed agli operai comunali è stato al cimitero, chiuso per l’emergenza Coronavirus, a deporre fiori freschi sulle tombe dei defunti avvalendosi del generoso contributo dei vivaisti Sciotto, Anna Scarcella e Carmelo Scarcella. Così come già avvenuto in altri cimiteri della provincia, anche Milazzo ha reso omaggio ai suoi defunti sistemando i fiori sia lungo i vialetti, sia nelle cappelle, che nelle zone, dove si trovano le celle “a colombaia”.

L’Amministrazione ha poi reso omaggio al monumento di Luigi Rizzo e al Sacrario dei Caduti. “Grazie alla sensibilità e alla generosità dei nostri produttori – ha detto Giovanni Formica – colori e odori caratterizzano un luogo a tutti noi particolarmente caro: per questi, a nome della comunità, abbiamo voluto rendere omaggio ai nostri cari sempre presenti nei cuori anche e soprattutto in queste settimane, in cui il cimitero è chiuso”.

Avviata oggi la consegna dei buoni spesa di sostegno alimentare da parte dell’Assessorato comunale ai Servizi Sociali. Nei termini fissati dall’avviso pubblicato la scorsa settimana sono state presentate complessivamente 708 istanze. La verifica, operata dagli uffici sul possesso dei requisiti richiesti, ha portato all’ammissione di 705 istanze. A ciascun componente di nuclei familiari privi di reddito viene erogato l’importo di 120 euro, in buoni nominali dal valore cadauno di 10 euro. I buoni potranno essere spesi presso esercizi commerciali, che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune.