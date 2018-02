Los3saltos dal vivo a Na Biretta Social Club, quando la cumbia è protagonista

Cumbia, murga, power-folk, cantautorato selvaggio e sonido sud-europeo, questi gli ingredienti che propone la formazione romana Los3saltos che giovedì 1 marzo presenterà il nuovo disco Risacca a Na Biretta Social Club di San Lorenzo.

I Los3saltos sono tra i protagonisti della nuova cumbia "italiana" e ‘Risacca’ il manifesto di questo movimento. La band è nata nel 2011 a Roma dal collettivo di murga Los Adoquines de Spartaco e comprende ben sette musicisti.

La murga argentina e la cumbia colombiana sono un mix esplosivo di danza, canto, ritmi afro-latini e testi dalla spiccata vena satirica contro il potere. Il sound dei nuovi Los3saltos nasce dall'amore e dalla conoscenza dei ritmi e degli strumenti tipici della cumbia classica e contemporanea, ma anche da altri stili: la batteria “scomposta” tra il rullante e il bombo, ovvero la grancassa con piattino tipica della murga accompagnati da guiro e congas, immancabili nella cumbia colombiana; l’attitudine al ballo e al movimento come possibilità concreta di liberazione dalle “catene” della vita terrestre; la mescolanza di generi musicali di stampo sud-americano, ma non solo vista anche la presenza d'influenze provenienti dal folk europeo. Il groove dei Los3saltos è pura “misticanza” sonora alla romana condita da cumbia, murga, power-folk meticcio, cantautorato selvaggio e sonido sud-europeo.

La band ha alle spalle un EP omonimo e un LP d’esordio uscito nell’ottobre del 2015, l'omonimo “S3S”. Il nuovo 'Risacca' è come un’onda che s'infrange sulle granitiche scogliere del mediterraneo o sulle spiagge tropicali del Sud-America, travolge e stravolge trascinando via con sé tutto ciò che incontra e spezza le catene della monotonia dei generi.

‘Risacca’ è stato registrato durante il 2017 con la voglia di intraprendere un nuovo percorso musicale. Per la produzione del disco la band si è avvalsa anche dei consigli e della collaborazione di Davide Toffolo, deus ex machina dell'imprescindibile progetto ‘Istituto Italiano di Cumbia Vol. 1’, nonché frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Prima e dopo il concerto DJ set cumbia & latin beatz a cura di La Reina Del Fomento y Franiko Calvera.

Sul palco Claudio Renzi (bombo), Fran Fernandez (rullante,percussioni), Sofia Karakachoff (congas,guiro), Gabriele D'Ubaldi (basso), Alessandra di Vittorio (tastiere,synth), Eleonora Cinti (voce,cori) e Claudia Vernier (voce,chitarra).



Giovedì 1 marzo

Ore 21

Na Biretta Social Club

Via degli Etruschi, 5 - Roma

Ingresso gratuito

Infoline 0645508233