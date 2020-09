Nel pomeriggio di lunedì Leo Messi è tornato ad allenarsi nel centro sportivo Joan Gamper. Alle 17.30 era in campo per fare i primi esercizi. Messi ha così iniziato la nuova stagione con sette giorni di ritardo rispetto al resto dei suoi compagni di squadra, rientrati il ​​31 agosto.

Nonostante dopo il 2-8 di Lisbona subito ad opera del Bayern, la sua intenzione fosse quella di lasciare il club, la scorsa settimana il n.10 blaugrana ha deciso di fare marcia indietro e restare ancora una stagione nel club catalano fino alla scadenza del suo contratto per evitare un contenzioso legale sull'applicabilità o meno della clausola rescissoria da 700 milioni di euro, ancora valida per il presidente Bartomeu e LaLiga.

Messi questo lunedì non si è allenato in gruppo e così sarà anche per i prossimi giorni. Ciò è dovuto non tanto al fatto che i suoi compagni siano più avanti a lui negli allenamenti, quanto alla necessità di seguire il protocollo imposto da LaLiga per il coronavirus. Messi avrebbe dovuto fare il tampone la scorsa settimana, ma aveva dato forfait per la vicenda legata al contratto e lo ha fatto solo la scorsa domenica.







Non è stato comunicato se Messi abbia avuto un colloquio con Ronald Koeman, anche se il nuovo allenatore del Barcellona e il capitano si erano già incontrati il ​​20 agosto.

In una dichiarazione a Goal.com il campione argentino ha detto che sarebbe stato pienamente coinvolto nel nuovo progetto assicurando che avrebbe dato tutto per il Barça e che il suo atteggiamento nei confronti del club non sarebbe cambiato.