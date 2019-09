Russiagate, identificati anche gli altri due russi al tavolo del Metropol con Savoini

Vedi certe volte le coincidenze... così si potrebbe commentare la notizia in base alla quale BuzzFeed, che già a suo tempo aveva rilanciato lo scandalo Russia Lega altrimenti definito "Moscopoli" o "Russiagate", avrebbe identificato gli altri due russi che sedevano al tavolo del Metropol di Mosca per trattare con l'emissario della Lega, Gianluca Savoini, un finanziamento occulto a quel partito, pari a 65 milioni di dollari, tramite la vendita di una partita di petrolio.

Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin, personaggi che - sempre secondo BuzzFeed - sono legati a doppio filo ad Aleksandr Dugin e a Vladimir Pligin, politico molto vicino al presidente Vladimir Putin.

Per quanto riguarda Dugin, è l'ideologo del neo-eurasismo russo, un nazionalista di estrema destra i cui scritti venivano riproposti proprio dall'associazione di Savoini, Lombardia-Russia, fin dalla sua nascita. Dugin è stato anche ospite nel luglio 2014 ad una conferenza pubblica organizzata dall'associazione filoleghista e ad altri incontri a Milano.

Queste le ultime dichiarazioni di Salvini sull'argomento, riportate dal Corriere della Sera, con il leader della Lega che ha ribadito la sua amicizia con Gianluca Savoini: «Sul Russiagate non c'è nulla da chiarire.Se conosco una persona da 25 anni non sono uno che tradisce. Ritengo Savoini una persona perbene, lo difendo fino a prova contraria.

C'è un'inchiesta che va avanti da mesi: ci dicano se qualcuno ha sbagliato. Se qualcuno ha preso un dollaro o un rublo illegalmente sono il primo a prenderlo a calci nel sedere, ma finora ho sentito solo chiacchiere».

Infine, per quanto riguarda l'inchiesta legata al Russiagate, mentre Gianluca Meranda e Francesco Vannucci hanno rinunciato di far ricorso al Tribunale del riesame, Gianluca Savoini ha deciso di seguire una strategia diversa, scegliendo di non rinunciarvi e di ricorrere contro i sequestri a suo carico effettuati lo scorso luglio, con il proprio legale, Lara Pellegrini, che presenterà al riguardo una memoria nell'udienza di giovedì prossimo.