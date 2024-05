OCCUPAZIONE: FONDAMENTALE SINERGIA IMPRESE, SCUOLE E REGIONI. ALLA CAMERA IL CONVEGNO PROMOSSO DA EXPOTRAINING ALLA PRESENZA DI GOVERNO, COMMISSIONI LAVORO E CULTURA, REGIONI E STAKEHOLDER NAZIONALI

‘Imprese e scuole in rete sui territori per lo sviluppo e l’occupazione: il ruolo delle Regioni’ è il titolo dell’importante convegno previsto martedì 7 maggio, ore 14.30 – 18.00 presso la Sala Regina della Camera dei Deputati che tratterà, attraverso l’intervento di prestigiosi ospiti, la sempre più urgente necessità e richiesta di competenze professionali idonee a gestire la transizione digitale e il cambiamento in atto rapido e costante, all’insegna dell’innovazione nel mercato del lavoro e nel sistema produttivo italiani.

In questo quadro rivestono un ruolo sempre più decisivo le reti formative territoriali che rafforzano le partnership tra diversi attori, come imprese, scuole, Enti di formazione, Centri di ricerca e Organizzazioni del Terzo settore. La sinergia tra i diversi attori coinvolti sarà un fattore strategico di medio-lungo tempo per un percorso di sviluppo che non lasci indietro nessuno e che garantisca l’inserimento lavorativo dei giovani.

Durante il convegno verrà posta l’attenzione sull’importanza delle Regioni e delle politiche che possono mettere a terra per fare la differenza sui territori con azioni volte a favorire l’orientamento professionale, la formazione continua, l’inclusione sociale delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra gli attori locali. Il Convegno prevede: i Saluti istituzionali di Alessandro Colucci, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati ed a seguire l’introduzione di Valentina Aprea Esperta Politiche della formazione e del lavoro e responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia.

Seguiranno gli interventi di: Paola Frassinetti, Sottosegretario Ministero Istruzione e Merito, Ilaria Cavo, Vice presidente Commissione Attività produttive Camera dei deputati, Tiziana Nisini, Vice presidente Commissione Lavoro Camera dei deputati, Rosaria Tassinari Membro Commissione Cultura Camera dei deputati e deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia - Romagna di Forza Italia, Stefano Aguzzi, Assessore Formazione professionale Regione Marche, Vincenzo Colla, Assessore Istruzione Regione Emilia Romagna, Sebastiano Leo, Assessore Istruzione Regione Puglia, Alessandra Nardini, Assessora all'Istruzione Regione Toscana, Giusy Princi, Assessore Istruzione Regione Calabria, Giuseppe Schiboni, Assessore Istruzione Regione Lazio, Simona Tironi, Assessore Istruzione Regione Lombardia, Giuseppe Tripoli, Segretario generale Unioncamere, Serse Soverini, Direttore Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna, Ivana Barbacci, Segretaria generale CISL Scuola, Francesco Paolo Capone, Segretario generale UGL, Nicola Patrizi, Presidente FederTerziario, Antonello Giannelli, Presidente ANP, Paolo Cesana, Direttore Fondazione Clerici (Mi), Diego Montrone, AEF Lombardia, Roberto Cutolo, Dirigente Ufficio III Usr Toscana, Lorenzo Pierazzi, Dirigente tecnico Usr Toscana.

Conclude Carlo Barberis, Presidente ExpoTraining, la fiera dedicata al mondo della formazione che avrà luogo a Milano il 28 e 29 ottobre 2024 (XIIIª edizione).

Per partecipare: forms.gle/hHo9LKqxyddnMGMG8