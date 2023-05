Tre giornate intense 24/25/26 Maggio 2023 al Napoli Cinema Festival tra Casting, Moda , Enogastronomia, Calcio, e Premio Nazionale “La Sirena Partenope” Napoli Capitale del Cinema.

Giunta alla sola seconda edizione il Napoli Cinema Festival organizzato da Alfonso Gemito e Pietro Della Valle con il patrocinio morale della Regione Campania, Regione Campania e Turismo, Città Metropolitana, Dagal Creations Aps Associazione Altre Rappresentazioni Artistiche riconosciuta dal Ministero del Lavoro Politiche e Sociali ed è già un programma ricco e intenso di tre giornate, con la collaborazione del Premio Charlot e il direttore Artistico Angelo Di Gennaro. Commissione interna Silvestro Marino Produttore Cinematografico, Leopoldo Manfredonia Presidente Cral Comune di Napoli, Vincenzo Capasso VMA production, Rosario Lopa Portavoce Consulta Nazionale Turismo e Agricoltura, Vladi Valentino Critico del Cinema. Referente di Associazioni di

Categoria Ristorante, Albergo e Turismo Dario Duro.

Nella giornata della Premiazione Nazionale 26 Maggio alle ore 18 00 presso la struttura Alberghiera “La Lanterna” inizia proprio con La Prima del film “TIC TOC” di Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco, nato dall’ idea di Fabio Stirlani , scritto e diretto dal regista Davide Scovazzo.

Presente gran parte del cast tra cui Eva Henger, Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, Fausto Leali, Donatella Pompadour, Valentino Marini, Paolo Pasquali alias Doctor Vintage, Cristiano Sabatini alias Bike Chef, Simone Bargiacchi alias Antonio Lo cascio, Samuel Comandini Alisa Zio_ Command, Fabio Stirlani alias Stirlo , Dimitri Tincano, Jennifer Caroletti, Antonella Scarpa alias Himorta, Vanessa Padovani alias Miss Mamma Sorriso, Chaimaa Cherbal, Claudia Letizia ,Elena Colombi , Paola Caruso, Luigi Iocca, Giuseppe Lisco, Rosy Campanale, Daniel Bellinchiodo, Francesco Aquila, Michela Motoc; direttore della Fotografia Roberto Girometti, Prodotto da Anteprima Eventi production e management srl.

Un breve sunto del Film Tic Toc giusto per destare l’ interesse dei nostri cari lettori : “Un gruppo di Sinti, una sorta di gang Fedeli al triste, ma vero, gioco di parole “è tutto LORO quello che luccica”, i quattro passano giornate ad invidiare le superstar di oggi, ovvero gli, e soprattutto le, Influencers, attribuendo a ognuno e a ognuna di loro vite principesche, fatte di limousines, jet privati, champagne della migliore categoria, ville gigantesche e stuoli di servitori, tutto ciò che, nella loro miseria, è

loro negato dalla vita, in una maniera che, dal loro punto di vista, reputano ingiusta ed immorale.

Stufi di raccogliere le briciole di quello che loro credono essere solo un mondo dorato e pieno di privilegi, i quattro mascalzoni vengono a sapere che la star Eva Henger inaugurerà una Escape Room (cosa che loro non hanno idea di cosa sia) ad Anguillara Sabazia, per cui a Zagaja, ma ben presto condiviso dagli altri pur se con qualche perplessità soprattutto da parte di Bike Chef, viene la “brillante” idea: appostarsi poco prima dell'entrata della Escape Room e rapire la Diva, che per lui è anche il suo sogno erotico da sempre, in modo da chiedere il riscatto ai suoi numerosi sponsor. Un film tra comicità e realtà filo conduttore i social.

Seguirà la Cena e la Premiazione “La Sirena Partenope" Napoli Capitale del Cinema con tanti ospiti del mondo del Cinema , vincitori The Voice kids, Presidenti

di varie Associazioni di Categorie Ristorante , Albergo e Turismo e tanti altri.

Conduce Patrizia Pellegrino e Ida Piccolo. Fotografi Ufficiali Omnia Digitale di Angelo Cannavacciuolo e Pino Attanasio con Raffaele Carlino di Campania Felix, regista Enzo De Vito, e ancora Rtn , web tv, Tlc canale 90 dgt. Dagal Social web tv con il giornalista Antonio D'Addio.

Le altre due giornate sono ricche di altrettanti interessanti eventi e soprattutto

dedicate ai giovani. Ecco il programma:



24 Maggio 2023

ore 14 00 Premio Nazionale Gold Star

(Pasticcerie, Pasticcerie, Pizzaioli, Pizzerie, Chef e Ristoranti)

Presenta Fabiola Cimminella e Cinzia Profita

ore 14 30 alle 17 30

Casting Cinema, Musica & Moda

(Audizioni per Piedigrotta Festival, Premio Charlot, Accademia VMA)

Ore 17 00

Presentazione con la Stampa

ore 20 30 Sfilata Moda (Moda nel Cinema)

stilista Tiziana Di Meo Couture

in collaborazione con l'associazione Modella Futura e Eva Nasti

si eleggerà

Miss Napoli Cinema Festival, Miss Fashion Moda, Miss Gold & Star, Miss Fashion, Miss Napoli

Scudetto.

in giuria:

Lina La Mura Lina';s Style" Fashion Blogger

Marco Zuccarello testimonial di tanti Brand Sartoria Moda

Tina Bianco "Ambasciatrice per la Pace"

ospiti:

Gianluca Zeffiro show man e cantautore

Angelo Di Gennaro direttore Artistico e i suoi ospiti

Ore 22 00

CIAK A TAVOLA cena

Evento interno 24/25/26

dalle ore 15 alle ore 23 Stand di :

Chirurgia Estetica, Moda e Bellezza

Enogastronomia (degustazione)

Meking Attrezzature Professionali Hotellerie

25 Maggio 2023

ore 14 30 alle 18 00

Casting Cinema, Musica & Moda

(Audizioni per Piedigrotta Festival, Premio Charlot, Accademia VMA)

Ore 17 00

Presentazione con la Stampa

Ore 19 00

CIAK A TAVOLA (Cena)

ore 21 00 'Napoli nel Cuore"

presenta Delia Paciello e Emanuele Calaiò

direttore Artistico Angelo Di Gennaro

ospiti :

Enzo Fischetti (Made in sud) ,Monica Sarnelli,

Antonello Cuomo , Carlo Alvino, Gleidy Ottavis.

Premiazioni Giornalisti Sportivi

Tipster e social: -Stratega -Fius Gamer

Artisti:

Lucio Pierri per il programma partita

Musica : Yuri Menna

Tanti Ospiti del Calcio

Evento interno 24/25/26 dalle ore 15 alle ore 23 Stand di :

Chirurgia Estetica , Moda e Bellezza

Enogastronomia (degustazione)

Meking Attrezzature Professionali Hotellerie

CIAK A TAVOLA ore 13 00 Pranzo ore 19 00 Cena

26 Maggio 2023

ore 17 00

Presentazione con la stampa

ore 18 00

Proiezione e Presentazione con la partecipazione di tutti gli attori del Film Tic Toc

con Eva Henger , Massimiliano Caroletti

Ore 20 00

CIAK A TAVOLA (Cena)

ore 21.10

Premio Nazionale "La Sirena Partenope" (Napoli Capitale del Cinema)

Direttore artistico Angelo Di Gennaro in collaborazione con il Premio Charlot

Premio Eccellenze di Associazioni di Categoria

Ristoranti, Alberghi e Turismo.

Referente di tutte le Categorie Dario Duro

Premio ai Vincitori di The Voice kids

coadiuvati dal loro direttore Artistico Vincenzo Capasso

Evento interno 24/25/26 dalle ore 15 alle ore 23 Stand di :

Chirurgia Estetica , Moda Bellezza

Enogastronomia (degustazione)

Meking Attrezzature Professionali Hotellerie

Il programma puo’ subire variazioni seguire la pagina facebook Napoli Cinema Festival

www.dagalcreations.com/napolicinemafestival

Link Spot : https://youtu.be/LErW_eV7bmc (I Edizione, Conferenza Stampa)

per info e prenotazioni cena contattare : 3662662792

ufficio stampa [email protected]